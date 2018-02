Escola campeã do carnaval de São Paulo será definida nesta terça

A apuração de notas dos desfiles das escolas de samba, do Grupo Especial do carnaval de São Paulo, começará nesta terça-feira (13), às 16h, no sambódromo do Anhembi.

A votação dos 36 jurados inclui sete quesitos de avaliação, que serão anunciados na seguinte ordem: Evolução, Bateria, Enredo, Samba-Enredo, Fantasia, Comissão de Frente, Alegoria, Harmonia e Mestre Sala e Porta-Bandeira. As notas podem variar de uma margem entre 8 e 10.

O detalhe para critério de desempate, escolhido por meio de sorteio, será o de Mestre Sala e Porta-Bandeira. Isto é, caso duas escolas estejam no páreo e com as notas totais igualadas, a performance dos mestres salas e porta-bandeiras farão, de fato, a diferença.

Algumas agremiações, entre as 14 que disputam o título, já disparam na frente como favoritas nas especulações dos especialistas. No primeiro dia de apresentação dos sambas-enredos e carros alegóricos, a Acadêmicos do Tatuapé, atual campeã, foi o grande destaque ao lado da Mancha Verde. No segundo dia, Vai-Vai, Gaviões da Fiel e Mocidade Alegre saíram na frente das outras.

