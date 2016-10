Escola da Cerveja e EGAS oferecem curso inédito de Especialização em Cerveja e Gastronomia

A Escola da Cerveja e a EGAS – Escola da Gastronomia Aires Scavone lançam, no dia 13 de outubro, às 20h, o curso de Especialização em Cerveja e Gastronomia. Trata-se de uma parceria inédita entre as instituições de ensino, que trazem, pela primeira vez a Porto Alegre, um curso totalmente voltado à análise sensorial e harmonização de pratos e cervejas. A apresentação do curso será gratuita aos interessados, mediante inscrição.

Na oportunidade, será apresentado o curso, que habilitará os participantes a atuar com mais segurança e propriedade na realização de suas atividades de harmonização em suas consultorias para elaboração de cartas de bares e restaurantes e outras atividades vinculadas à harmonização.

