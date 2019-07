Escola de Arte Ateliê Oca oferece oficina de desenhos para crianças

A escola de Arte Ateliê Oca vai realizar uma oficina de Desenho Criativo nessas férias de julho para a criançada. As aulas vão ser nos dias 24 e 31 de julho, das 10h às 12h ou então, 25 de julho e 01 de agosto, das 14h às 16h. O encontro vai ser coordenado por Anelore Schumann e as aulas serão ministradas por Ana Tedesco. A escola fica localizada na Rua Francisco Ferrer, número 408, no Bairro Rio Branco.

Além das crianças criarem através de desenhos, seres e lugares imaginários com diversos materiais que serão disponibilizados e aquarela, a oficina vai proporcionar o conhecimento de obras de artistas surrealistas e poemas de Maior Quintana. Para mais informações você pode entrar em contato pelo e-mail arteirospoa@gmail.com. ou ligar para (51) 98175-8225. A faixa etária indicada é para crianças a partir de seis anos.

