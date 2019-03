Escola de Arte Ateliê Oca promove Oficinas para Crianças

A Escola de Arte Ateliê Oca (Rua Francisco Ferrer, 408 – Porto Alegre/RS) segue com inscrições abertas para as Oficinas de Arte para crianças. Sob a coordenação de Anelore Schumann as aulas são ministradas por Ana Tedesco.

A oficina de arte é um espaço para desenhar, pintar, construir colagens e experimentar diferentes modos de expressão artísticas com muita criatividade. As crianças aprendem noções básicas de desenho: tipos de linhas, luz, sombra, volume, texturas e colorir com lápis de cor.

Na pintura realizam exercícios com o uso de diferentes tintas, pincéis e outros instrumentos, aprendem as misturas de cores, como fazer aguadas e veladuras, entre outras técnicas. A colagem possibilita a produção de construções e composições criativas com diferentes materiais.

Durante os encontros as crianças desenvolvem desenhos, pinturas e colagens com diversas temáticas e realizam criação de personagens, seres e lugares incluindo narrativas imaginárias. As oficinas também propiciam o estudo de imagens de obras dos grandes mestres, a escuta de poesias ou pequenos contos em um ambiente que valoriza a convivência. Maiores informações pelo telefone/whatsapp (51) 98175-8225 ou pelo e-mail: arteirospoa@gmail.com

​As oficinas são semanais, em pequenos grupos, nos seguintes horários:

Grupo 1: quinta-feira – 14h às 16h

Grupo 2: sextas-feiras – 10h às 12h

Grupo 3: sextas-feiras – 14h às 16h (adolescentes)

Grupo 4: sábados – 14h às 16h

Faixa etária: crianças a partir de 6 anos e adolescentes até 14 anos

Informações e inscrições: 98175-8225 | arteirospoa@gmail.com

Local: Ateliê Oca – Rua Francisco Ferrer, 408 – Bairro Rio Branco – Porto Alegre/RS

Grupo 3. (Crédito: Anelore Schumann) Grupo 2. (Crédito: Anelore Schumann) Grupo 1. (Crédito: Anelore Schumann) (Crédito: Anelore Schumann)

