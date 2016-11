Escola de futebol do FC Barcelona abre vagas para brasileiros

Muitos meninos e meninas sonham com a carreira de jogador de futebol. A CI – Intercâmbio e Viagem e a Amaze Sport leva jovens entre 09 e 14 anos para uma temporada na Clínica FC Barcelona, na Espanha. O centro de treinamento profissional é o local onde os craques como Xavi, Iniesta, Piqué e principalmente Messi aprenderam e desenvolveram suas habilidades no início de suas carreias.

Durante 10 dias, os jovens terão cinco dias de treinamento intensivo com os técnicos de base do time catalão. Além dos treinos, os intercambistas assistirão a um jogo amistoso e um oficial do Barcelona, farão tours pelo estádio, pelo museu de troféus do clube, pela igreja Sagrada Família, Park Guell e “La Masia”. Também ganharão com um kit oficial do FB Barcelona e Nike.

Os jovens poderão levar acompanhantes. No entanto, os atletas ficarão em residências estudantis e os acompanhantes em hoteis. As alimentações, de ambos, estão inclusas. A saída é no dia 11 de janeiro de 2017 e o retorno no dia 21 de janeiro de 2017.

A CI, em Porto Alegre, está presente na Rua Padre Chagas, 80, Moinhos de Vento (Telefone: 51-3346-4654) e na Av. Pereira Passos, 1125, loja 1, Bairro Vila Assunção (Telefone: 51-3062 0626. No Vale dos Sinos, a empresa na Av. Unisinos 950, Cristo Rei, em São Leopoldo, dentro da Unisinos (51-3566-4429). Há, ainda, unidades em Caxias do Sul, Passo Fundo, Erechim e Pelotas. Informações no www.ci.com.br .

