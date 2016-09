Escola de Samba convida ex-mulher de William Bonner para madrinha de bateria no carnaval

Fátima Bernardes está na mira da União da Ilha do Governador. A escola de samba quer a ex-mulher de William Bonner, de quem se separou após 26 anos de casamento, como madrinha de bateria para o carnaval 2017. O convite para a jornalista vai ser oficializado nos próximos dias. A informação é da coluna “Gente Boa”, do jornal “O Globo”, nesta quinta-feira (8).

Se aceitar, a apresentadora vai substituir Bianca Leão. Grávida, a modelo desfilou esse ano como rainha da agremiação usando uma fantasia de R$ 70 mil, representando a Chama da Vitória. O desejo de ter Fátima, vista triste em cartório dias antes de anunciar a separação, à frente dos ritmistas da tricolor não é de hoje e vem do presidente da Ilha, Ney Filardi. “Com ela não tem rejeição”, disse o patrono da escola no ano passado.

Em 2017, a agremiação será a primeira a desfilar na segunda-feira (27 de fevereiro) e vai levar para a Sapucaí o enredo “Nzara Ndembu – Glória ao Senhor Tempo”, do carnavalesco Severo Luzardo. No palco do “Encontro”, a mãe de Beatriz, Laura e Vinícius, de 18 anos, já mostrou ter samba no pé e foi chamada de “nova Globeleza”.

Partilha de bens do ex-casal envolve quatro apartamentos de luxo

Logo após anunciarem o fim da relação de quase 30 anos, Fátima e William agora partem para a partilha dos bens. De acordo com uma publicação, os jornalistas são donos de uma mansão na Barra da Tijuca (Zona Oeste do Rio), um apartamento na Lagoa (Zona Sul da cidade), uma propriedade em Secretário (Região Serrana do estado) e um imóvel em Mangaratiba. Essa casa tem 500 metros quadrados e cinco suítes.

Comentários