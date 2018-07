Escola de síndicos da Auxiliadora Predial anuncia nova turma de gestão condominal

O Brasil ainda é um dos poucos países do mundo em que os síndicos de condomínios exercem a função de forma voluntária e sem remuneração, gerando insatisfações, problemas de relacionamento com moradores e até implicações legais, causadas pela falta de experiência na função e desconhecimento da legislação. De acordo com o Instituto Pró-Síndico, até 2020 cerca de 50% dos condomínios brasileiros serão administrados por síndicos profissionais. Essa busca por profissionais especializados reflete uma insatisfação cotidiana com a realidade. A pesquisa apontou que atualmente, 47% dos moradores não aprovam o trabalho de seu síndico.

Com o objetivo de profissionalizar este serviço, a Auxiliadora Predial criou em 2016 a Escola de Síndicos, iniciativa pioneira no país que conta com o apoio da ESPM e tem como objetivo qualificar o profissional para administração condominial, por meio do estudo de conceitos de gestão, relacionamento, legislação, obrigações e responsabilidades legais. Segundo o diretor de Condomínios da Auxiliadora Predial, Roger Silva, a iniciativa da criação da Escola de Síndicos surgiu a partir da crescente demanda de profissionalização na administração de condomínios residenciais e comerciais. Ele disse que o projeto tem o objetivo de unir teoria e prática na gestão condominial, “além de ser uma ótima oportunidade para quem busca uma nova atividade profissional, com boa remuneração, e para quem já exerce a função de síndico e deseja se aperfeiçoar”.

No próximo dia 16 será aberta uma nova turma do curso de Gestão Condominial da Escola de Síndicos. Durante o curso serão abordados temas voltados à administração, finanças, marketing e gestão de pessoas, entre outros, essenciais para uma gestão eficiente do condomínio. Inscrições e maiores informações pelo email escoladesindicos@auxiliadorapredial.com.br ou fone 51 3216.6103.As vagas são limitadas.

