Escola de Suzano retoma as aulas na terça-feira

As aulas na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, serão retomadas na próxima terça-feira (26). O local foi onde jovens realizaram um massacre, com o total de dez mortes, no último dia 13. Antes de ser aberta aos alunos, a escola receberá novamente apenas os professores, na segunda-feira (25), que vão planejar as atividades e definir o material que será usado na continuidade do ano letivo.

Os primeiros detalhes foram organizados durante essa sexta-feira (22), quando professores, gestores e a equipe pedagógica da Secretaria Estadual de Educação, além de instituições parceiras, reuniram-se para elaborar as diretrizes pedagógicas da retomada das atividades regulares na escola. De acordo com a Secretaria, diversas instituições se colocaram à disposição para dar continuidade aos trabalhos na escola, tanto no âmbito pedagógico quanto no suporte psicológico de alunos e funcionários.

