Escola de Viamão vence votação popular e receberá R$30 mil para projeto educacional

O Instituto MRV, em parceria com a Fundação Pitágoras, acaba de divulgar o resultado do Educar para Transformar – 6ª Chamada Pública. Esta edição do programa de incentivo educacional teve como foco as escolas municipais e estaduais da rede pública de ensino fundamental e médio. Dentre as dez instituições selecionadas está a Escola Estadual de Ensino Fundamental Adonis dos Santos, localizada na Vila Martinica, em Viamão. A unidade escolar venceu a seleção com o projeto “Produzindo o Primeiro Documentário”, que irá promover a capacitação de professores e estudantes para criação de um documentário sobre a realidade social dos alunos.

Ao todo mais de 150 escolas de 45 cidades se inscreveram para participar da seleção que ocorreu em duas etapas. Após a fase de pré-seleção realizada por uma comissão, 20 projetos foram para votação popular. As dez propostas mais votadas foram as vencedoras. As instituições selecionadas receberão R$ 30 mil em materiais e serviços para promover suas ações juntamente com os alunos. Os projetos ainda serão acompanhados e receberão o apoio do Instituto MRV e da Fundação Pitágoras para a troca de conhecimento e a verificação do desenvolvimento das ações.

Com a temática ‘Uma escola aberta para novas ideias é uma escola aberta para o futuro’, esta edição do programa Educar Para Transformar priorizou as escolas municipais e estaduais da rede pública que possuem projetos com objetivo de atrair e reter os alunos, ampliando suas visões sobre os benefícios da educação e as diversas possibilidades de futuro que se pode alcançar.

“Recebemos vários projetos com propostas interessantes e todos tem como objetivo promover o engajamento dos alunos de forma criativa e envolvente. As escolas selecionadas se empenharam para divulgar suas propostas e agora, com o incentivo, poderão colocar em prática suas ações juntamente com os alunos. Esperamos que soluções criativas e inovadoras na educação favoreçam o empoderamento das relações humanas, contribuindo para o convívio social e o desenvolvimento do senso de comunidade”, explica Raphael Lafetá, diretor do Instituto MRV.

Sobre o Instituto MRV

Fundado em 2014 pela MRV Engenharia, o Instituto MRV é uma organização sem fins lucrativos, voltada para promoção da transformação social do país por meio da educação. Somente em 2018, foram investidos mais de R$ 6 milhões em projetos como Educar para Transformar – Chamada Pública de Projetos, MRV Voluntários e Seu filho, Nosso futuro; além de apoio a importantes instituições. Saiba mais em www.institutomrv.com.br.

Sobre Fundação Pitágoras

A Fundação Pitágoras é o braço social do Grupo Kroton e implementa há mais de três décadas programas de responsabilidade social transformadores, com foco primordial na melhoria da qualidade das escolas públicas de educação básica, por todo o Brasil. São milhares de escolas e mais de 2 milhões de alunos beneficiados nas últimas décadas. Nos últimos anos, a Fundação Pitágoras ampliou seu escopo de atuação abrangendo programas para desenvolvimento da Primeira Infância, resgate de Jovens Vulneráveis (evadidos das escolas públicas) e projetos para o Sistema Penitenciário, por entender que essas questões sociais se integram de forma indissociável. Trabalhamos de forma incansável para elevar ao máximo o potencial das pessoas mais vulneráveis, em todas as fases de sua vida, por meio da educação.

