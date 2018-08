Escola de Você realiza encontro na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, neste sábado

A Escola de Você foi fundada pelas jornalistas Ana Paula Padrão e Natália Leite e promove conhecimento através de uma plataforma de cursos 100% onlines e gratuitos para mulheres. Hoje, a escola possui mais de 500 mil alunas inscritas é a maior plataforma de conhecimento e empoderamento feminino da América latina.

Neste sábado (25), terá um encontro em Porto Alegre, na Casa de Cultura Mário

Quintana, das 9h as 12h, com uma programação especial e roda de conversas sobre o tema

“Empatia e Felicidade”.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por três canais: pelo link:

https://www.sympla.com.br/encontro-amigas-escola-de-voce—porto-alegre__330781, enviar um

e-mail para: embaixadoraedvnh@gmail, ou pelo whatsapp: (51) 99108-3858.

Este ano estreou a Escola de Você na TV, com o programa Super Poderosas na TV Band

(http://superpoderosas.band.uol.com.br/) e além de promover conhecimento, suas embaixadoras sediadas em várias cidades e estados do Brasil, realizam encontros presenciais, também gratuitos

no Rio Grande do Sul, para alunas da escola e demais participantes interessadas, com uma programação focada na sororidade, empreendedorismo e no empoderamento feminino.

