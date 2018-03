Escola do Mecânico inaugura primeira unidade em Porto Alegre

Fundada em 2011, em Campinas (SP), a Escola do Mecânico é referência no setor de formação e capacitação profissional de mecânicos. Em seus cursos, com aulas teóricas e práticas com professores especializados, os alunos trabalham com equipamentos de última geração, simulando a realidade de uma oficina. Com 13 escolas espalhadas pelo Brasil, a empresa está em fase de expansão e inaugura a primeira unidade em Porto Alegre, no dia 05 de abril, na Avenida Sertório, 912, no bairro Navegantes.

A iniciativa nasceu da junção de uma necessidade e sonho da empresária Sandra Nalli. A ex-gerente de uma loja de serviços automotivos, não encontrava profissionais qualificados no segmento, na hora de formar as equipes de trabalho. Diante deste quadro, começou a passar seu conhecimento, formando voluntariamente menores infratores na cidade de Campinas. A demanda cresceu e a partir do projeto social, nasceu a empresa, que atualmente, forma profissionais disputados no mercado.

“Realizamos um estudo e mapeamento do potencial dos municípios brasileiros, avaliando quantidade de habitantes, renda, frota e participação do setor de reparação. Com base nestes dados identificamos a oportunidade para instalação de 219 unidades, em 158 municípios e estimamos inaugurar 50 escolas até dezembro de 2018”, revela Sandra.

Em Porto Alegre, a franquia será capitaneada por dois sócios, que, em comum, nutrem a paixão pelo mercado automotivo. Formado em economia, Filipe Fonseca é empresário do ramo imobiliário e sempre gostou de carros, motores, ferramentas e do automobilismo. Há algum tempo procurava algo inovador e rentável, que se aproximasse do hobby. Já Peterson Kolling é a terceira geração de sua família no ramo automotivo. Por estar inserido no meio, viu no negócio uma oportunidade de formar mão de obra especializada e suprir a deficiência de profissionais na área, principalmente devido às novas tecnologias que surgem.

A unidade gaúcha oferecerá formação de Mecânica Automotiva, Lubrificação e Troca de Óleo, Elétrica e Injeção Automotiva, Motor, Sistema de Rodagem, Suspensão e freios e também Mecânica, Elétrica e Injeção Eletrônica de Motocicletas e Mecânica para Mulheres. Entre os cursos de especialização estão o Alinhamento de Direção 3D, Ar Condicionado Automotivo e Diagnóstico Avançado (Gerenciamento de Motor Utilizando Osciloscópio).

Emprega Mecânico – Diferencial no mercado de trabalho automotivo, o Projeto Emprega Mecânico auxilia o aluno na colocação e recolocação profissional e também as empresas na busca pelo candidato ideal. Com vários parceiros no setor como concessionárias e indústrias automotivas, que buscam funcionários em sua base de alunos, a Escola do Mecânico criou essa ferramenta exclusiva para ser o elo de ligação entre o aluno e a empresa contratante: o App Emprega Mecânico. Mais informações no site www.empregamecanico.com.br/.

