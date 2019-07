Para promover o hábito da leitura, a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Décio Martins Costa, bairro Sarandi, promove sua 19ª Feira do Livro a partir da próxima quinta-feira, 4. A programação segue até o dia 11 com espaços para aquisição de livros, contação de histórias e um encontro com o escritor Gustavo Borges, patrono da feira.

