Escola Lumiar de Porto Alegre recebe equipe de SP. Instituição foi eleita pela Unesco, Stanford University e Microsoft entre uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo

Eleita pela Unesco, Stanford University e Microsoft uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo, a Lumiar, fundada em São Paulo pelo empresário Ricardo Semler, chega a Porto Alegre para implantar essa técnica inovadora aos alunos do Ensino Fundamental.

“Foram meus filhos que despertaram em mim a inquietação por buscar uma escola que pudesse oferecer a eles oportunidades para desenvolverem-se como pessoas livres, plenas e éticas. Foi assim que encontrei a Lumiar e me apaixonei por sua metodologia”, afirma a educadora-empreendedora, Maria Soledad Gomez, responsável por implantar a Escola Lumiar aqui na capital. No dia 07 de dezembro (quarta-feira), no Teatro do CIEE (Rua Dom Pedro II, 861 – sala 4), haverá apresentação da proposta pedagógica da Lumiar com a equipe da Lumiar de SP e informações da Escola e a abertura desta em Porto Alegre.

Na Lumiar estudam crianças de quatro meses a 14 anos de idade que recebem o aprendizado através de um currículo em mosaico, através de uma aprendizagem personalizada, sempre com foco na construção e expansão de competências e habilidades dos estudantes. As disciplinas são embutidas em projetos interdisciplinares que mostram o sentido de sua aplicação. Para aprender geografia, vale dar uma volta pela cidade e no entorno da escola. Os conceitos da química ou a física são encontrados em uma oficina de culinária ou na prática de esportes.

Em vez de apenas provas ou testes, as avaliações são feitas por meio de observações, interações e diálogos. Não há a figura tradicional do professor, e sim de tutores e mestres. As turmas são agrupadas por faixas etárias ampliadas e os alunos escolhem em que ordem trabalham os tópicos do currículo.

Segundo Maria Soledad, é uma escola que ajuda a preparar os filhos para a vida, respeitando sua individualidade e inteligência. “Como empreendedora, a implantação do método aqui no Estado será minha contribuição para uma sociedade mais humana e criativa. Como mãe e educadora, será a possibilidade de oferecer aos meus filhos a melhor educação para lidar com a complexidade do mundo contemporâneo.”

A escola será inaugurada no mês de março de 2017.

Apresentação da Escola Lumiar em Porto Alegre

Dia 07 de dezembro – quarta-feira, às 19h

Teatro do CIEE (Rua Dom Pedro II, 861 – sala 4)

