Escola Lumiar Porto Alegre abre inscrições para o ensino fundamental

Premiada como uma das 12 propostas pedagógicas mais inovadoras do mundo pela Stanford University, Microsoft e UNESCO, desenvolveu-se ao longo dos últimos quinze anos como uma experiência disruptiva em educação, que permite explorar talentos individualmente, desenvolvendo pessoas mais felizes e criativas.

A Escola Lumiar Porto Alegre foi inaugurada em março de 2017, e atende ao Ensino Fundamental (de 6 a 14 anos). A primeira Escola Lumiar da região Sul do país foi pensada inteiramente para receber e desenvolver o Modelo Lumiar em sua plenitude, cuja a base possui seis pilares: currículo em mosaico, tutor e mestre, multietariedade, aprendizagem ativa, gestão participativa e avaliação integrada, sempre com foco na construção e expansão de competências e habilidades dos estudantes. As disciplinas são embutidas em projetos interdisciplinares que mostram o sentido de sua aplicação.

O currículo escolar é pensado com base no interesse dos alunos. Durante as aulas, o aluno é colocado como sujeito ativo, de forma que conteúdos e aptidões são trabalhados de forma contextualizada, tornando-se mais atraentes para a criança e proporcionando uma experiência de aprendizado mais rica. Expandir a capacidade do aluno e mantê-lo motivado é um desafio constante.

Um dos projetos em desenvolvimento atualmente na Lumiar é o Missão Espacial, que investiga quais são os efeitos das condições espaciais sobre o corpo humano, busca entender de que maneira a pesquisa científica e a engenharia espacial simulam as condições necessárias à vida humana fora da Terra. Estas foram as curiosidades centrais que serviram de motor propulsor para os estudantes vivenciarem suas descobertas a respeito do espaço. Com construção e lançamento de foguete à discussão sobre astrobiologia, distâncias astronômicas e reflexões sobre a vida, questões referentes a evolução da espécie e o estudo de seus aspectos fisiológicos, pôde-se embarcar em um projeto onde os estudantes tiveram a oportunidade de criar, com base em todas as suas descobertas, um livro de ficção cientifica sobre a possibilidade de vida fora do planeta. Arte, cinema, criatividade, leituras, escrita e muita ciência dando sentido ao aprendizado construído.

O objetivo da Escola Lumiar é formar cidadãos responsáveis, que tenham competências sociais, intelectuais e culturais, além de oferecer o conhecimento adequado e necessário para os estudantes viverem em um mundo moderno, ágil e democrático no futuro. A escola proporciona um espaço onde estudantes, tutores e mestres desfrutam de laboratório, área externa, biblioteca e salão coletivo para a realização de projetos, módulos de aprendizagem, oficinas e outras atividades que fazem parte do modelo Lumiar de ensino.

Deixe seu comentário: