Escola Profissional Fundatec abre inscrições para cursos técnicos 2019

Até esta quarta-feira (31/10) é possível realizar as inscrições com 12% de desconto nas matrículas para os cursos técnicos 2019 da Escola Profissional Fundatec. A Escola oferece os cursos de Administração (EaD), Qualidade (EaD), Informática com ênfase em desenvolvimento de software (presencial) e Enfermagem (presencial).

As aulas iniciam no mês de março e as inscrições podem ser feitas pelo site epf.fundatec.org. Com mais de 10 anos de tradição em ensino, a Escola já formou cerca de 50 turmas em seus cursos técnicos. A EPF está localizada na Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012, em Porto Alegre. Mais informações pelo telefone (51) 3320-1059.

