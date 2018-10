Escola Profissional Fundatec (EPF) abre inscrições para cursos de aperfeiçoamento na área da qualidade

A Escola Profissional Fundatec (EPF) está com inscrições abertas para novas turmas dos cursos de aperfeiçoamento a distância sobre “Método de Análise e Solução de Problemas (MASP)” e “As novas ferramentas da qualidade”. As aulas, que acontecem em novembro, podem ter os dias e horários escolhidos pelos alunos, um dos benefícios do ensino a distância.

O curso sobre “Método de Análise e Solução de Problemas”, tem como objetivo o ensino e a aplicação das ferramentas da Gestão de Qualidade por meio do MASP, como instrumento de auxílio na busca da melhoria contínua das empresas. Já no curso “As novas ferramentas da qualidade”, as atividades abordam temas como as sete novas ferramentas da qualidade, coleta de dados e brainstorming, além de diferentes diagramas, como de afinidades, de relações, de priorização, entre outros.

Os dois cursos são voltados para gerentes, coordenadores de programas de certificação de empresas, supervisores, chefias da área da qualidade e profissionais interessados em conhecer o Método e são ministrados pelo especialista em Gestão Empresarial, consultor e professor da Fundatec, Luiz Fernando Cruz da Costa. Mais informações e inscrições pelo site www.fundatec.org.br/escola/ ou pelo telefone (51) 3320-1059.

