Escola Profissional Fundatec participa do Black Friday Brasil com descontos em cursos técnicos para 2018

Em busca da realização de um sonho? No dia 24 de novembro, a Escola Profissional Fundatec (EPF) participará mais uma vez do Black Friday Brasil e, com isso, disponibilizará 15% de desconto em seus cursos técnicos, para matrículas realizadas neste dia. A oportunidade é para as áreas da Administração (EaD), Qualidade (EaD), Informática, com ênfase em desenvolvimento de software (presencial), e Enfermagem (presencial). As aulas iniciam no mês de março de 2018.

As inscrições devem ser feitas pelo site epf.fundatec.org ou pelo telefone (51) 3320-1059. Nessa edição, a campanha de matrículas da EPF trabalha o conceito dos sonhos e traz personagens reais para contar suas histórias de vida e transformação. A Escola Profissional está localizada na Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012, em Porto Alegre. O Black Friday Brasil acontece sempre na última sexta-feira de novembro.

