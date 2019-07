Escola promove oficina exclusiva de Lettering

Com o objetivo de desenvolver a criatividade e a expressão de ideias e sentimentos de forma divertida a Escola Cristã Reverendo Olavo Nunes promoverá uma Oficina de Lettering para os estudantes de 5º e 6º ano, na faixa etária de 10 a 12 anos. A atividade será desenvolvida na disciplina de artes e ocorre nesta quinta-feira, 11 de julho, das 9h às 12h. A oficina, aberta para os pais, será ministrada pela estudante de Design Gráfico Giulia Bocchese e abordará conceitos básicos de tipografia.

A professora de artes da escola, Ana Bochese, explica as múltiplas formas de expressão através da técnica. “Os alunos poderão criar as suas próprias postagens nas redes sociais, trabalhos de escola e ainda, quem sabe, criarem suas próprias agendas, conhecidas como bullet journal”, analisa.

Dentre o conteúdo estarão as diferenças entre tipografia, lettering e caligrafia, além de noções de composição artística com letras e imagens. A atividade será desenvolvida na disciplina de arte da escola e visa aperfeiçoar a criatividade, a expressão de ideias e sentimentos através do lettering, que é uma ferramenta interessante, atrativa e divertida para isso.

Ana ainda destaca o quanto a atividade pode colaborar com os estudantes para escolher suas profissões. “Além de se expressarem e desenvolverem a criatividade, poderão se encontrar em uma nova função ou habilidade. Isso poderá abrir janelas para uma futura atividade profissional” confirma.

