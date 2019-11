Notas Brasil Escola pública deverá ter atendimento de psicólogo, diz Congresso

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2019

O Congresso derrubou nesta quarta-feira (27) o veto integral do presidente da República, Jair Bolsonaro, à proposta que garante atendimento por profissionais de psicologia e serviço social aos alunos das escolas públicas de educação básica. O texto ainda estabelece que, quando houver necessidade, os alunos deverão ser atendidos em parceria com profissionais do SUS.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário