Escola técnica oferece vagas em três cursos gratuitos em Porto Alegre

Encontram-se abertas até 25 de novembro as inscrições aos cursos técnicos da Escola Técnica Estadual Irmão Pedro, em Porto Alegre.

Com duração de dois semestres e com 1.000 horas de capacitação, as aulas ocorrem no turno da manhã ou noite. Contabilidade, Publicidade e Secretariado são oferecidos gratuitamente, aos portadores do certificado de conclusão do ensino médio. A inscrição é feita diretamente no site da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul.

A Escola Técnica Estadual Irmão Pedro fica localizada na rua Félix da Cunha 515, bairro Floresta, na Capital. Com mais de 50 anos de dedicação ao ensino profissional, conta com laboratórios de ensino-aprendizagem, biblioteca climatiza, banco de livros e setores como de orientação e supervisão educacional.

Serviço:

Inscrições aos cursos de Contabilidade, Publicidade e Secretariado, até 25 de novembro em

http://servicos.educacao.rs.gov.br/pse/srv/matricula.jsp?ACAO=acao5&fbclid=IwAR1Zgks1I-8-gdBysn6zIxFjGI1suyjlbvon-61K4kamiqp63ml6O6ryWSU

