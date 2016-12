Escolas com vagas de pré-escola serão divulgadas nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (16) serão divulgadas as indicações das escolas gaúchas designadas para as crianças que ainda necessitam de vaga na pré-escola (Jardim A e B) no ano de 2017, as quais não haviam sido contempladas em tempo hábil.

As listas estarão disponíveis nos locais onde as famílias realizaram as inscrições e no saguão da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre (Rua dos Andradas, 680. Térreo). O período para efetuar as matrículas será entre 19 e 28 de dezembro.

Em março, o prefeito José Fortunati, juntamente com a secretária municipal de Educação, Cleci Maria Jurach, anunciaram o atendimento de 100% da demanda por vagas na pré-escola em 2016, conforme estabelecem os planos Nacional de Educação (PNE Lei nº 13.005, de 26/06/2014) e Municipal de Educação (PMEPOA Lei nº 11.858, de 25/06/2015). Com a oferta de 6.326 vagas para novos alunos, o déficit foi zerado em Porto Alegre.

Orientação

Após a divulgação das listas, se alguma família, por algum motivo, ainda não tiver a matrícula na pré-escola definida, deverá procurar a Secretaria Municipal de Educação (Rua dos Andradas, 680), no setor de ajustamento de vagas, fazer contato pelos telefones 3289-1803 e 3289-1974, ou pelo e-mail ajustamento@smed.prefpoa.com.br.

