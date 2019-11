Escritor Jorge Martins autografa a obra “Sentimentos” na 65ª Feira do Livro de Porto Alegre neste domingo (10)

O escritor Jorge Martins já passou por inúmeros desafios em sua vida. Do nascimento prematuro aos tempos em que foi morador de rua, aprendeu lições que busca transmitir ao público através de livros, ações sociais e palestras. Seu mais recente trabalho, o livro “Sentimentos”, estará sendo autografado na 65ª Feira do Livro de Porto Alegre, neste domingo (10) a partir das 16h30, na Praça de Autógrafos. Esta é a sexta obra da carreira de Jorge. Antes, a partir das 16h, ele realizará um bate-papo com o público no auditório do Memorial do RS.

Jorge Martins é um obstinado na defesa da leitura como hábito e do livro como objeto não apenas de transformação, mas de formação no caráter do jovem, que lhe exercita o senso crítico sobre a vida e lhe aponta caminhos longe da marginalidade. Segundo ele, este sexto livro “tem a finalidade de transmitir que viver para os outros é uma regra da natureza, pois todos nós nascemos para ajudar uns aos outros”.

Em sua carreira, Jorge Martins já participou de cerca de 250 feiras do livro, sendo patrono em 25 cidades. Como palestrante, já conversou com jovens de aproximadamente 450 escolas de toda a região sul do país. O autor também recebeu a maior comenda da capital, a medalha “Porto do Sol”, como cidadão Porto-alegrense, foi homenageado pela Câmara Municipal de Novo Hamburgo em 2016 e venceu o Prêmio SESI Qualidade da Educação em 2015. Sua obra “Meu Nome é Jorge” deve virar um longa-metragem em breve, com previsão de começar a rodar no primeiro semestre de 2020. Em 2019, ainda receberá a comenda “Farroupilha”, em proposta já aprovada pela mesa da Assembleia Legislativa da capital.