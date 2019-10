Escritora Ana Pregardier lança primeiro livro multiverso infantil bilíngue

#eraumavez é o primeiro livro multiverso infantil bilíngue, a nível nacional, que será lançado pela escritora Ana Pregardier, única gaúcha Imortal da Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil. A obra, um livro-jogo com várias realidades, é direcionada às crianças, e tem como principal objetivo de despertar nelas o significado dos seguintes conceitos: amor, lealdade, gentileza e honestidade. De acordo com a autora, o leitor é o personagem principal em que pode optar por vários caminhos, dependendo da #hashtag que escolher. “Neste livro pode-se avançar e voltar nas páginas, fazendo diversos caminhos e conhecendo várias histórias”, afirmou Ana Pregardier, que ensina no livro que “ser gentil é uma qualidade; a bondade gera bondade; ajudar as pessoas é um ato de amor e, se cada um fizer a sua parte, nosso mundo será bem mais

feliz”.

Para estimular a leitura, a autora oferecerá na obra a técnica de Realidade Aumentada. Trata-se de uma tecnologia utilizada para unir o mundo real com o virtual, por meio da utilização de um aplicativo de celular, provocando uma maior realidade à história e, assim, aguçando a curiosidade.

Lançamento do livro: @eraumavez/ Autora: Ana Pregardier/ Lançamento Dia: 31/10/ Horário: 18h30/ Local: Bistrô Variettá, Shopping Praia de Belas

