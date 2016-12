Escritora diz que se arrepende de ter tido filhos e causa polêmica na internet

A escritora francesa Corinne Maier, que tem dois filhos, anuncia para quem quiser ouvir sua opinião de que, no mundo atual, os adultos estão tão obsessivos por seus filhos e tão exaustos por ter de cuidar deles que não têm energia para mais nada.

Corinne escreveu em 2009 o livro “No kids: 40 good reasons not to have children” (em tradução livre, “Sem crianças: 40 boas razões para não se ter filhos”). Confira o depoimento dado à BBC pela autora.