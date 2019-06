Escritores gaúchos tem até a última semana de junho para se inscrever no 2º Prêmio Minuano de Literatura

As inscrições para o 2º Prêmio Minuano de Literatura, promovido pelo Instituto Estadual do Livro (IEL), estão abertas até o dia 29 de junho. O prêmio tem como objetivo incentivar e valorizar a produção literária local, e, consequentemente, ajudar na divulgação dos itens e fomentar a produção escrita.

Para se inscrever, é necessário que o autor tenha nascido ou resida, atualmente, no Rio Grande do Sul e que as obras tenham sido publicadas a partir de 2018. O projeto é uma parceria entre o Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Secretaria de Estado da Cultura do RS (SEDAC). Informações sobre o regulamento e demais dúvidas estão no site: www.ielrs.blogspot.com.br, ou pelo e-mail: iel@sedac.rs.gov.br e telefone (51) 3314-6450.

Os vencedores serão apresentados na cerimônia de premiação e receberão o Troféu Minuano de Literatura.

SERVIÇO:

Prazo para as inscrições: 28 de junho de 2019.

Inscrições: www.ielrs.blogspot.com.br

Informações: iel@sedac.rs.gov.br ou (51)3314-6450.

