Escritório de advocacia gaúcho anuncia nova fase societária

Encontro realizado no dia 03 de setembro, terça-feira, em Porto Alegre, no restaurante do Multipalco do Theatro São Pedro, reuniu convidados. Na ocasião foi anunciado que a advogada gaúcha Daniela Filter é a nova sócia nominal do escritório de advocacia criado pelo Dr. Rafael Paiva Nunes, que passa a se chamar Paiva Nunes & Filter Direito Imobiliário.

A Dra. Daniela Filter Friedrich conquistou este novo status por conta da sua atuação de excelência frente ao setor de controladoria jurídica do escritório, clientes, colaboradores e sócios. Daniela já atuava no escritório há seis anos. “Não escondemos a nossa satisfação ao mencionar os passos já trilhados e as ações focadas principalmente na defesa de direitos de clientes com problemas no mercado imobiliário. A paixão pelo segmento nos move e juntos atestamos a posição conquistada por esta empresa, considerada referência no setor”, disse, em seu discurso, a advogada Daniela Filter Friedrich.

Além de inclusão de Daniela como sócia nominal, a Paiva Nunes & Filter Direito Imobiliário também anunciou a mudança na sua logomarca. “A Dra. Daniela como sócia nominal faz parte de uma mudança estrutural importante e que visará atender com ainda maior eficácia, as mais de 14 associações de adquirentes de empreendimentos imobiliários que tiveram suas obras paradas ou abandonadas”, adiantou Paiva Nunes. Ainda de acordo com ele, um núcleo jurídico dedicado a tais associações foi desenvolvido dentro do trabalho do escritório e esta mudança dá um importante passo para o crescimento do escritório e a nova apresentação dos responsáveis ao público interno e externo.

Paiva Nunes & Filter Direito Imobiliário

A Paiva Nunes Direito Imobiliário e Patrimonial é um escritório jurídico que conta com profissionais com mais de duas décadas de experiência no mercado imobiliário, com foco especial em Direito Imobiliário, um dos ramos do direito que mais carecem de atenção e conhecimento específico, além de contar com especialistas nas áreas de Responsabilidade Civil, Contratos e Direito Sucessório. Possui atuação no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tendo escritório nas capitais destes dois estados. Atuam em duas áreas distintas: Contencioso – Consultivo – trazendo soluções ou prevenções de problemas envolvendo, em especial, o patrimônio de seus clientes. Assessoria em contratos envolvendo temas imobiliários com DueDiligence e análise de riscos.

Serviço

http://www.paivanunesadvogados.com.br/R. Santos Dumont, 1500 – Sala 602 – Floresta, Porto Alegre – RS, 90230-240. Telefone 51 3331 2525

