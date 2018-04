O escritório do YouTube na Califórnia foi palco de um tiroteio

Ao que tudo indica, o escritório do YouTube localizado em San Bruno, na Califórnia (EUA), virou palco de um tiroteio na tarde desta terça-feira (3). O primeiro a reportar o incidente foi Vadim Lavrusik, que trabalha na equipe da plataforma de vídeos. Lavrusik publicou uma mensagem no Twitter afirmando ter ouvido tiros e presenciado funcionários correndo pelo escritório; o executivo comentou ainda que estava se escondendo junto com outros colaboradores do serviço no momento em que publicou o tweet.

Diversos outros tweets, todos oriundos de funcionários do YouTube, reforçam a tese de que um atirador teria invadido o prédio e efetuado disparos. Um colaborador comentou, inclusive, que muitas pessoas estão se escondendo em salas trancadas. Além disso, na mesma rede social, a polícia de San Bruno alertou que está trabalhando na área e pediu a todos que evitam transitar pela região.

O mapa compartilhado pelas autoridades revela que o local de trabalho é, de fato, o HQ do site.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) April 3, 2018

Police activity at 901 Cherry Ave, please stay out of the area. pic.twitter.com/H6iAj0g7ra — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) April 3, 2018

A empresa Alphabet, dona do Google, já havia dito à agência Reuters que investigava um possível incidente com arma de fogo na sede do YouTube, na Cherry Avenue. Cerca de 1.700 pessoas trabalham no local.

Segundo a emissora de TV ABC7 News, afiliada da rede ABC, a atiradora seria uma mulher branca e várias pessoas teriam sido baleadas, inclusive uma no peito, mas ninguém foi morto.

O Zuckerberg San Francisco General Hospital informou que está recebendo vítimas do incidente no escritório do YouTube, mas não mencionou números e nem o estado dos pacientes.

Lilian Chen, designer do YouTube, disse no Twitter que foi tirada do prédio com as mãos para cima. “Vi gotas de sangue nas escadas pelas quais subo sempre. Estou tremendo. Isso é surreal. Espero que meus colegas estejam bem”.

Um usuário do Twitter que estava em um prédio em frente fotografou a chegada de viaturas e pelo menos um caminhão de bombeiros. Antes de a polícia entrar no prédio em que ele estava e pedir que as pessoas se afastassem das janelas, ele observou funcionários sendo escoltados para fora do prédio do YouTube com as mãos para o alto e viu paramédicos entrando e saindo do local.

Deixe seu comentário: