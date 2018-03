Esfregar os olhos eleva o risco de infecções por bactérias

Resta pouco menos de um mês para o verão chegar ao fim, e as altas temperaturas continuam predominando. Mesmo com as férias tendo acabado, o cuidado com os olhos precisa continuar. A conjuntivite é uma doença que ocorre mais no frio.

Porém, é no verão que o risco de contágio é maior, por causa da aglomeração de pessoas, como em uso de piscinas e na praia.

“Quanto maior a concentração de pessoas, maior a chance de transmissão”, diz a oftalmologista Cristina Dantas, membro do CBO (Conselho Brasileiro de Oftalmologia).

“Um vírus pode ficar em uma superfície dura, como maçaneta, controle remoto, corrimão, apoio de transporte público, entre outros, por muitos dias.”

Maquiagem

Além de esfregar os olhos, outros fatores podem comprometer a saúde ocular. Muitas mulheres não dispensam uma boa maquiagem na hora de sair de casa. Contudo, o uso incorreto dos produtos é um dos principais fatores que podem causar danos à saúde dos olhos, e determinados cuidados devem ser tomados para que a aplicação diária não venha a comprometer a visão.

Segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, duas em cada dez mulheres que fazem uso de maquiagem apresentam problemas oculares, e as doenças comumente desencadeadas são a conjuntivite viral, bacteriana ou fúngica (por contaminação dos produtos), olho seco, ceratites, calculoses palpebrais e blefarite, a inflamação da pálpebra.

Em geral, os sintomas apresentados são lacrimejamento, coceira, prurido, vermelhidão e irritação nos olhos, e a recomendação dos oftalmologistas é que as mulheres optem pelos cosméticos hipoalergênicos, desenvolvidos especialmente para as mais suscetíveis a alergias e irritações. Além disso, quem faz uso de lentes de contato deve colocá-las antes de aplicar a maquiagem e retirá-las antes da limpeza.

E para quem utiliza maquiagem diariamente, separamos algumas dicas que irão garantir a saúde ocular sem deixar o estilo e a personalidade de lado:

1. Antes do uso, sempre confira a validade de seus itens de maquiagem, e, no caso dos pincéis para delineador, os tipo lápis ou pastosos são os mais recomendados. Para a aplicação, opte por pinceis do tipo macio.

2. Evite aplicar produtos diretamente nas margens das pálpebras, uma vez que esta região contém glândulas que podem entupir.

3. O rímel não deve ser emprestado, já que pode transmitir infecções, e o uso de saliva ou água para umedecer as escovas de aplicação é terminantemente proibido, pois aumenta exponencialmente o risco de infecção ocular.

4. Não é recomendada a aplicação de produtos com brilho em torno dos olhos, como sombras, uma vez que este pode soltar partículas para dentro dos olhos e causar arranhões graves.

5. Por fim, remova toda a maquiagem antes de dormir, fazendo uso de demaquilantes e / ou outros produtos específicos para a limpeza da área dos olhos. Uma vez que estes não contêm álcool na composição, os riscos de irritação são reduzidos consideravelmente.

Deixe seu comentário: