Esnobada de Zeca Pagodinho em Doria em camarote vira meme

O prefeito de São Paulo, João Doria, chegou de surpresa no camarote do Bar Brahma neste sábado (10) e causou a maior saia justa na área vip do local. Tudo porque Doria, sabendo da presença de Zeca Pagodinho, fez questão de tirar foto com o sambista. Zeca até cumprimentou o prefeito, mas não queria tirar foto. A situação foi forçada pelo staff de Doria, que aproveitou a presença do ex-jogador Amaral para fazer a foto coletiva.

Contrariado, Zeca fez cara de poucos amigos no registro. O sambista evita ao máximo associar sua imagem com políticos. Amaral diz que não percebeu a situação. “Não posso falar do que não vi. Não sei se o Zeca gostou ou não”, desconversou.

No final da noite, a assessoria de imprensa do Bar Brahma divulgou mensagem à imprensa em que ressaltou algumas parcerias em projetos sociais com a prefeitura e minimizou o episódio, dando a entender que Zeca não queria tirar foto com o prefeito por estar muito concentrado nos desfiles.

“Todo mundo queria tirar foto com o prefeito, impecável como sempre, apesar de todo o calor e da confusão a sua volta. Só quem parece não ter se animado muito foi Zeca Pagodinho, que queria acompanhar as escolas de samba no detalhe – chegou a pedir um colírio para enxergar melhor. O clima de ‘lá em casa’ era tanto que convidou os amigos do futebol Marcos Assunção, Amaral e Ronaldo para um bom bate-papo com uma boa cervejinha”, diz o texto.

As imagens desse encontro já são consideradas o melhor meme da folia:

João Dória aborda Zeca Pagodinho para explicar o que é caviar

Doria: Você sabe o que é um gestor?

Zeca Pagodinho: Só ouço falar

Regras do Carnaval

Zeca Pagodinho manda recado para Dória!

— Gabriel Medina (@SPGabrielMedina) 11 de fevereiro de 2018

