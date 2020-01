Verão Espaço Al Mare agita Atlântida em primeiro evento da temporada

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2020

Foto: Nilton Santolin

As grifes St. Trois e Pedro Toigo movimentaram o Espaço Al Mare – coletivo de marcas de moda e beleza – em Atlântida, no último sábado (04/01), no primeiro evento dessa temporada da casa. O encontro reuniu amigos e clientes para um coquetel no final da tarde. Durante o verão, os finais de semana do espaço contam com uma programação especial. Para o próximo sábado, 11/01, a Priya Joias é a marca convidada para apresentar sua coleção de verão 2020, a partir das 15h.

O espaço é famoso por seus eventos charmosos, em seis anos consecutivos, assinados pela diretora criativa da St. Trois, Gabriela Trois, que tem como objetivo unir conhecidos nomes da moda em Atlântida. Também estão com espaço fixo no local a multimarcas Marta Tartari e loja de cosméticos e perfumaria Del Mondo, além de grifes convidadas para fazer parte das temporary stores da Al Mare.

#verão pampa

