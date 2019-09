A Universidade Feevale realiza até 11 de outubro a exposição Séries Gráficas V: Impressões do Cotidiano Reproduzido. A mostra, elaborada pelos acadêmicos do curso de Artes Visuais, Adriana Tesche e Pixain Flores, apresenta técnicas pré-históricas e processos industriais que dialogam com a vida urbana por meio de desenhos, tatuagens, adesivos e estampas, explorados de maneiras não convencionais.

