Espaço Favela do Rock in Rio é criticado e Alcione se posiciona a favor

O espaço favela “lúdica e colorida” é uma das atrações do Rock in Rio 2019, e vem recebendo críticas desde que foi anunciada. Os comentários se acentuaram agora com a proximidade do festival, que começa nesta sexta (27). O espaço recria, de forma “romântica”, o espírito das comunidades cariocas. O palco alternativo receberá 22 atrações provenientes das favelas para celebrar a diversidade criativa das comunidades.

Um usuário do Instagram escreveu que “tratam a favela como se fosse a savana africana e nós os turistas em um safári. Favela é sinal de que o Estado falhou e não é motivo de festa. No máximo uma reflexão séria do problema. Estarei no dia 28 e faço questão de nem passar perto”, disse. Outra usuária do aplicativo mostrou sua surpresa. “Que horror! Vocês fazem uma réplica da miséria e fazem um espetáculo, nada barato, com isso. Como é que é? Fazer o rico viver a experiência do pobre em entornos seguros, longe da verdadeira miséria e da morte? Imagino os moradores de favela ao ver isso. Uma ideia sinistra que só mostra o nível da demência da sociedade brasileira. Grotesco”, escreveu.

A banda de metal Agona, uma das que fará parte do palco, criticou os comentários negativos. “Não tem ‘nós contra eles’. Quem tomou essa posição foi você dizendo que faz questão de nem passar perto do palco. A favela existe e lá existe arte e cultura. O Rock in Rio está dando visibilidade a isso. Parem com o preconceito disfarçado de discurso geopolítico e ao menos procurem conhecer cinco artistas do Espaço Favela de dias diferentes. Depois venham falar algo. O palco é de artistas da favela e não temos vergonha de assumir isso, não temos problemas com isso. A visibilidade que teremos como artistas faz toda diferença”, destacou.

A cantora de samba Alcione, irá cantará com IZA no Palco Sunset, defendeu a criação do Espaço Favela, concordou com o que Agona escreveu e complementou, “Perfeito. Esse espaço é muito importante e abre esse palco que é muito importante para toda a galera”, opinou.

