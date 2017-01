Espaço Gourmet Blue Ville promove curso de risotos na terça-feira (24)

Risoto é um prato que agrada a maior parte das pessoas, não apenas pelo sabor e textura, mas também por servir de um belo acompanhamento para carnes diversas, ou mesmo quando servido sozinho, depois de uma farta salada de folhas verdes, por exemplo.

Pensando nisso, o Espaço Gourmet Blue Ville, na Av. Cristóvão Colombo número 3309 (próximo à D. Pedro II), promove um curso de risotos, dia 24, terça-feira, a partir das 19h, tendo à frente a gourmet e jornalista do jornal O Sul, Clarice Ledur, e a dupla Norberto e Helena Gorgiza, ambos do Espaço Gourmet Blue Ville.

As opções ficam para os risotos de alho-poró e cogumelos. O de alho-poró e delicioso, cremoso e cai bem com um filé mignon, peixe. Com cordeiro, fica excepcional! O risoto de cogumelos, com uma mistura de dois tipos de cogumelos – Paris e funghi sec – é mais forte e por isso mesmo pode ser servido sozinho. O funghi sec dá uma cor marrom mais intensa ao risoto e incrementa seu sabor, enquanto o cogumelo Paris garante uma textura mais suave. As ervas frescas dão o acabamento final. Um prato simples e apaixonante!

Inscrições pelo fone: 3326.7000 ou pelos celulares 998.302264, com Helena ou 981.864252, com Clarice.

