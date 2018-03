Espaço Memória Carandiru é inaugurado

Um ambiente voltado à memória cultural do antigo maior presídio da América Latina, a Casa de Detenção de São Paulo, conhecida por Carandiru, foi inaugurado nesta semana na Zona Norte da cidade. O Espaço Memória Carandiru está localizado dentro da Escola Técnica Estadual, Parque da Juventude, construída no local onde funcionava o extinto presídio e faz parte do Centro Paula Souza.

