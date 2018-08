Espaço Multinacionais é uma das novidades da Expoagas 2018

A 37ª edição da Expoagas, que acontece entre os dias 21 e 23 de agosto, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, chega com novidades. Além do circuito de negócios disponibilizado ao lado do Centro de Aperfeiçoamento Técnico, a Expoagas 2018 mais uma vez contará com pequenos espaços de 4m² e de 9m², com valores reduzidos, para que pequenos expositores participem. “São espaços pré-projetados, que não demandam a contratação de arquitetos e mobiliário, ideais para novos entrantes na feira”, explica o presidente da Agas, Antonio Cesa Longo.

Outra novidade desta edição, o Espaço Multinacionais, localizado no terceiro andar do Teatro do Sesi, terá três grandes expositoras apresentando produtos fabricados por multinacionais das áreas de alimentos e higiene pessoal. “Será um espaço em que que estas grandes empresas vão estreitar relações com seus clientes. Assim como teremos mais presença da pequena indústria gaúcha, também queremos oportunizar negócios para as grandes empresas. Este é o espírito da Expoagas 2018, uma feira de todos e para todos”, destaca Longo.

Deixe seu comentário: