Espaços colaborativos fomentam o empreendedorismo feminino em Porto Alegre

Porto Alegre está repleta de lugares colaborativos, que se reinventam e abrigam ideias originais e descoladas. Um destes locais é o Complexo de Ideias, um casarão na rua Sofia Veloso, no bairro Cidade Baixa, que tem como diferencial seu espaço para eventos e cursos de diferentes formatos. Idealizado por Amanda Jacobus e Camille Bonetto – sócias também na marca Desiderata – o lugar tem em seu DNA criatividade, inspiração e empreendedorismo feminino.

“Em 2016, quando tínhamos uma sala pequena no centro de Porto Alegre, sonhávamos com o dia em que teríamos um espaço maior, inspirador e cheio de gente criativa entrando e saindo diariamente. Imaginávamos uma casa na Cidade Baixa, com espaço para eventos e em uma rua bacana. Não deu outra. O universo trabalhou a nosso favor e descobrimos que esta casa ficaria vaga para quem a quisesse locar. Corremos para conseguir documentos e ficamos esperando por dias até descobrir que seria nossa!”, conta Camille.

De 2016 pra cá, o local se reinventou algumas vezes, investindo em infraestrutura, buscando parceiros e apostando em eventos diferenciados até descobrir seu verdadeiro propósito: o Complexo de Ideias tem como objetivo ser um ponto de encontro acessível para mulheres criativas e empreendedoras. As empresárias podem trocar experiências umas com as outras, contar com uma sala de cursos e eventos.

“Desejamos trazer conteúdos diferentes para mulheres empreendedoras que queiram aprender sobre arte e criatividade. Queremos que a casa pulse ideias, projetos novos, negócios de sucesso e cursos diferenciados”, pontua Amanda.

Em pouco mais de um ano realizando diversos eventos, o local já recebeu mais de 500 visitantes. A sala bastante flexível pode funcionar como um mini auditório, com capacidade para 20 pessoas, ou então estilo lounge para bate-papos e eventos mais informais; ou ainda, receber aulas de yoga, dança ou meditação, por exemplo.

SERVIÇO

Complexo de Ideias

Rua Sofía Veloso, 171

Cidade Baixa – Porto Alegre / RS

(51) 4061-3771

