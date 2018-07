Espanha e Rússia se enfrentam pelas oitavas de final do Mundial

Espanha e Rússia se enfrentam neste domingo (1º) no estádio Luzhniki, em Moscou, no terceiro jogo das oitavas de final do Mundial. A partida começou às 11h (horário de Brasília).

A Espanha abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. Asensio levantou a bola na área russa em uma cobrança de falta, Sergio Ramos disputou com o zagueiro Ignashevich, que, no chão, acabou empurrando a bola para as próprias redes.

Fase de grupos

A Espanha, campeã mundial em 2010, foi a primeira colocada do grupo B na fase inicial do torneio, com 5 pontos. O time, treinado pelo ex-jogador Fernando Hierro, que assumiu o cargo após a demissão de Julen Lopetegui, empatou com Portugal em 3 a 3 na estreia, depois venceu o Irã por 1 a 0 e empatou com o Marrocos em 2 a 2.

Já a Rússia, que mesmo contando com o apoio da torcida começou o Mundial desacreditada, se classificou para as oitavas de final em segundo lugar no grupo A, atrás do Uruguai. A seleção goleou a Arábia Saudita por 5 a 0, venceu o Egito por 3 a 1 e perdeu para a Celeste por 3 a 0.

A última partida entre espanhóis e russos antes das oitavas de final do Mundial, disputada em novembro do ano passado, terminou empatada em 3 a 3. O jogo foi amistoso.

