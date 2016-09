Espanhol é preso com cocaína escondida em quadros de Papas

A Polícia Federal prendeu um homem tentando embarcar para o exterior com cocaína escondida dentro de quadros de Papas no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, na quinta-feira (29).

O passageiro foi entrevistado pelos policiais federais, na fila do check-in, que perceberam o nervosismo e inconsistência nas respostas sobre os motivos de sua viagem. O homem, um espanhol de 39 anos, iria embarcar em voo com destino à cidade de Cotonou, no Benim, país no oeste da África.

Dentro da bagagem do espanhol foram encontrados três quadros com fotos de Papas e uma turbina automotiva contendo cocaína nas estruturas internas. Ao todo, o homem tentou traficar 28 kg da droga. O preso foi conduzido a um presídio de São Paulo, onde permanecerá à disposição da Justiça. (AG)

