Especial Jamaican Jazz leva o melhor do reggae e do ska em fusões jazzísticas

Esta quinta-feira (30) é noite de estreia no London Pub e Bistrô (Rua José do Patrocínio, 964), em Porto Alegre. Após dois meses intensos de muitos ensaios e imersões, o Especial Jamaican Jazz chega aos palcos para apresentar o melhor do repertório popular jamaicano com improvisações jazzísticas. Os ingressos podem ser adquiridos na hora e no local à R$15,00 e reservas podem ser feitas pelo telefone (51) 98233.7037, sendo garantidas até às 21h.

Com o intuito de fundir temas consagrados do reggae e do ska com a textura fina dos elementos do jazz, o projeto abre uma janela no que hoje costuma-se ouvir em termos de música instrumental, apresentando arranjos de músicas de artistas como Skatalites, Tommy McCook, Jackie Mittoo, Sly&Robbie, entre outros.

Formado pelos músicos Amós Martini (baixo), Cleomenes Junior (sax alto/flauta transversal), Fernando Catatau (bateria), João Pedro Cé (guitarra) e Ras Vicente (teclado), o grupo promete uma noite repleta de ritmos e sonoridades especiais para marcar a estreia do projeto.

Serviço:

O que: Especial Jamaican Jazz leva ao London Pub e Bistrô o melhor do reggae e do ska em fusões jazzísticas

Quando: Nesta quinta-feira (30), às 22h. A casa abre às 19h.

Onde: London Pub & Bistrô (R. José do Patrocínio, 964 – Cidade Baixa)

Ingressos: R$ 15 na hora e no local

Reservas: Podem ser feitas pelo telefone (whatsapp): 98233-7037 e são garantidas até às 21h

