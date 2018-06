Especialistas alertam para a importância da imunização contra o HPV a fim de prevenir o câncer genital

A imunização contra o HPV (papiloma vírus humano) é altamente recomendada por especialistas. Alguns tipos do vírus estão relacionados ao desenvolvimento do câncer genital (colo de útero, vulva, vagina, pênis e ânus). Destes, o de colo de útero é o que mais preocupa, pois em 97% dos casos ele é causado pelo vírus HPV.

A vacinação contra o HPV é indicada para mulheres dos 9 aos 45 anos e homens dos 9 aos 26 anos. Imunizar-se antes da primeira relação sexual também é aconselhado por especialistas, pois a pessoa ainda não teve nenhum contato com o vírus.

Nesse caso, os pré-adolescentes e adolescentes seriam beneficiados pela imunização. “É importante compreender que a vacinação contra o HPV deve abranger todos os jovens, meninos e meninas. Como principal foco em relação às meninas, está a prevenção contra câncer de colo do útero, que é de alta incidência em casos de contaminação por esse vírus. No caso dos meninos, muitos pensam não ser importante, mas cada vez vemos mais casos de transmissão em suas relações”, disse o pediatra Marcio Doernte.

Dados

Os números divulgados pelo Ministério da Saúde em março deste ano mostram que um alto índice de jovens entre 16 e 25 anos está infectado pelo HPV. Foram entrevistados 7.586 jovens do SUS (Sistema Único de Saúde). Destes, apenas 2.669 passaram por testes para a detecção do vírus. Do total de confirmados, 38,4% registraram um dos tipos mais temerários do vírus, capaz de causar câncer.

Imunizar como forma eficaz de prevenção

A prevenção contra o câncer é o fator de suma importância que leva os especialistas a alertarem os jovens. “No sentido de prevenir o câncer, essa imunização é essencial. Para as meninas, devido a um índice preocupantemente alto de surgimento de câncer de colo de útero, após contaminação por HPV. E para os meninos, para prevenir o surgimento de câncer genital”, acrescentou Doernte. Entre as vacinas oferecidas, a quadrivalente é a mais indicada por ser a mais completa. Encontrada em clínicas privadas é a que tem mais eficácia, contendo os HPV’S dos tipos 6,11,16 e 18.

Gripe

A campanha de vacinação contra a gripe no Brasil atingiu 76,1% do público-alvo até segunda-feira (11), informou o Ministério da Saúde. A meta da campanha é vacinar 54,4 milhões de brasileiros, mas ainda faltam 12,7 milhões para que ela seja atingida.

A expectativa é que esses brasileiros se vacinem até sexta-feira (15), quando termina o prazo para a imunização que começou no dia 23 de abril. A vacina contra a gripe é indicada por pessoas em maior risco de transmissão (como profissionais da saúde) ou pessoas com maior possibilidade de desenvolver complicações mais graves (como é o caso de idosos). O governo informa que, caso haja disponibilidade de vacinas nos Estados e municípios, a imunização poderá ser ampliada para crianças de 5 a 9 anos de idade e adultos de 50 a 59 anos.

Na segunda-feira, a prefeitura de Porto Alegre ampliou a vacinação contra a gripe para toda a população, mantendo como prioridade os públicos-alvo, com ênfase para crianças e gestantes.

