Especialistas da Santa Casa publicam artigo em periódico internacional

Especialistas do Pavilhão Pereira Filho da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre são os autores de recente artigo científico publicado no periódico internacional Lung. Trata-se de uma revisão dos métodos mais atuais de avaliação das doenças torácicas com maior prevalência, como doença pulmonar obstrutiva crônica (enfisema), asma e fibrose pulmonar. “O artigo trata basicamente de utilizar o computador para substituir a avaliação do radiologista para dizer se o paciente teve melhora ou não”, explica Dr. Bruno Hochhegger, coordenador do Laboratório de Pesquisa em Imagens Médicas.

Segundo o artigo, este método poderá mudar a maneira de como os pacientes são avaliados atualmente, diminuindo as chances de erros humanos no diagnóstico e acompanhamento destas doenças. “Estamos muito orgulhosos com esta publicação – que reafirma a vanguarda do nosso Serviço – uma vez que os critérios da revista Lung são bastante rígidos”, complementa Hochhegger.

O artigo é o resultado do trabalho dos especialistas da Santa Casa, Adalberto Sperb Rubin, Bruno Hocchegger, Fernanda Balbinot, Álvaro da Costa Batista Guedes, Douglas Zaione Nascimento, Juliana Fischman Zampieri, além de Giordano Rafael Tronco Alves e Edson Marchiori.

Há mais de 50 anos, o Pavilhão Pereira Filho contribui para o desenvolvimento da pneumologia e da cirurgia torácica no Brasil, tanto no diagnóstico e tratamento como nas atividades de ensino e pesquisa.

