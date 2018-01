Especialistas dão dicas de como se proteger durante tiroteio no Rio de Janeiro

Os tiroteios como o que terminou com a morte do garçom Samuel Ferreira Coelho, de 24 anos, na Tijuca, no último sábado, provocam pânico entre os cariocas. O medo que a população tem de ficar no meio do fogo cruzado, no entanto, é inversamente proporcional às informações sobre como agir nessa situação. Especialistas na área de segurança pública deram algumas dicas de como se portar.

Segundo os especialistas, como primeira reação ao ouvir o barulho de um disparo, o correto é se abaixar imediatamente. Dessa forma, é possível reduzir a possibilidade de ser atingido pelo atirador. Já abaixada, a pessoa primeiro deve identificar de onde vêm os disparos para poder fugir para a direção oposta. Sem identificar de onde os tiros estão saindo, a pessoa corre o risco de ir em direção ao atirador.

Em seguida, o correto é rastejar e buscar abrigo atrás de anteparos sólidos, como estruturas de concreto ou aço. Não se deve buscar proteção atrás de local que pode ser facilmente perfurado, como vidro, chapa de acrílico ou alumínio. Banca de jornal e postes, por exemplo, não são locais recomendados para se abrigar. Abrigar-se atrás de arvores, só quando o tronco for maior do que a silhueta da pessoa. Se não houver local para se abrigar, o correto é deitar no chão. Essa é considerada pelos especialistas uma boa solução emergencial, uma vez que os tiros não costumam ser dados em direção ao chão.

Se os disparos começarem e a pessoa estiver dentro do carro, ela também deve se abaixar o máximo possível. O ideal, no entanto, é abrir o veículo, escorregar pelo banco e deitar no chão. No carro, a pessoa é um alvo muito fácil. Se houver segurança, o melhor é se afastar do carro por causa do risco de explosão, caso o veículo seja atingido.

Onda de violência

Integrantes de um bando detonaram explosivos em uma agência bancária em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na madrugada desta quarta-feira. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu em uma agência do Bradesco, localizada na Estrada Velha de Iguaçu, no bairro de Miguel Couto. Ninguém ficou ferido durante a ação.

Após a explosão, policiais militares do batalhão responsável por aquela área, o 20º BPM (Mesquita), foram acionados. Os PMs chegaram ao local, mas os bandidos já tinham escapado. Não há informações, porém, se os criminosos conseguiram levar o dinheiro daquela unidade.

A agência ficou destruída, vidros estilhaçados, estrutura do teto danificados, da mesma forma que caixas eletrônicos. O policiamento foi reforçado no local.

A terça-feira foi de mais um dia de violência no rio, com um saldo de seis mortos, entre eles um PM, pelo menos dois feridos, 13 detidos e um número indefinido de tiroteios. O dia havia começado com uma megaoperação no Jacarezinho, onde cerca de 300 policiais civis voltaram a procurar suspeitos de envolvimento nos assassinatos do delegado Fábio Monteiro, no último dia 12, e do agente Bruno Guimarães Buhler, em agosto de 2017. Houve ainda ações contra o tráfico na Favela da Rocinha, no Morro da Formiga (na Tijuca) e no Parque Royal, comunidade da Ilha do Governador em que o tenente Eduardo de Barros Almeida, de 30 anos, foi baleado no peito.

