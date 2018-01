Especialistas dão dicas de como transformar a saudade em algo que pode fazer bem

Palavra que só existe em português, sentimento que ecoa nos corações de pessoas que falam qualquer idioma. A saudade pode ser vista como uma grande dor — pela perda de alguém querido — ou como uma bela lembrança de um tempo bom. O sentimento é tão significante que ganhou até uma data no calendário: 30 de janeiro.

“A saudade é definida como um sentimento melancólico devido ao afastamento de uma pessoa, uma coisa ou um lugar, ou à ausência de experiências prazerosas já vividas. É por isso que dizem que saudade é a presença da ausência. Existe uma conotação de nostalgia quando se pensa em saudade”, explicou ao Jornal Extra a psicóloga e psicanalista Renata Bento.

Mesmo sendo retratada como um sentimento que dói, a saudade é a inspiração para diversas músicas e poemas. Mas é possível, sim, sentir dor física por causa dela. Além disso, a sensação de ausência pode desencadear alguns problemas de saúde.

“Ela pode fazer disparar uma depressão, sentimentos melancólicos ou outros fatores que podem prejudicar a saúde. A mente e o corpo caminham juntos. É possível que a dor da saudade seja sentida fisicamente”, afirmou Renata.

É preciso ficar alerta para que esse sentimento não deixe a pessoa “paralisada”. Em muitos casos, a ajuda de um psicólogo é fundamental para controlar a situação.

“Para evitar que a saudade interfira em nossa vida e na rotina de compromissos, devemos buscar compensar a lembrança antiga com novas experiências, tão ou mais prazerosas quanto as anteriores”, orientou Paula Emerick, neuropsicóloga e fundadora da Solace Institute.

Respeitar a dor do outro é fundamental

Perder ou se afastar de alguém, algo ou lugar gera um estado de luto e a saudade faz parte dele. Se você é próximo a alguém que está passando por um momento de sofrimento, uma dica importante: não menospreze a dor do outro.

“Esse momento de luto precisa ser vivido. Só ficamos de luto quando perdemos o que amamos muito. É preciso que as pessoas acolham quem está passando por esse momento. O sentimento de saudade não pode ser nem banalizado nem ridicularizado. Não se pode medir a dor do outro usando como parâmetro suas próprias dores. Quem é próximo precisa promover um ambiente propício à recuperação”, alertou Paula.

ALGO QUE FAZ BEM

Viver o luto

Seja qual for o motivo que faça você sentir saudade, haverá um momento de luto que deve ser vivido. Ele é importante para o processo de recuperação.

Arrumar uma distração

Durante o período de luto é importante procurar atividades que gerem prazer. Elas o ajudarão a desviar o foco da saudade.

Manter a vida normal

Apesar de ser bem difícil, tente manter a rotina da vida. Esta atitude o ajudará a conviver melhor com o período de luto.

Não se isolar

Manter contato com outras pessoas é fundamental. Fique perto de pessoas que podem ajudá-lo a superar a saudade.

Conversar sobre a saudade

É importante colocar o sentimento para fora. Guardá-lo não vai ajudar em nada. Converse com pessoas próximas sobre o que sente.

Evitar vícios

Algumas pessoas têm tendência de recorrer ao álcool e às drogas para tentar amenizar a dor da saudade. Fique longe dos vícios! Eles só vão piorar a situação.

Procurar ajuda profissional

Ter um acompanhamento psicológico desde o início ajuda no processo de transformação da saudade. Não exite em procurar um profissional.

Guardar o que foi bom

Ter em mente os aspectos ruins pode piorar a dor da saudade. Relembre momentos bons que você tem com aquela pessoa, animal ou lugar, e mantenha-os sempre frescos na memória.

Dar sentido à saudade

Que tal manter o legado daquela pessoa que se foi? As famílias do cantor Cazuza e do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna criaram instituições que ajudam quem precisa. O que aquela pessoa que você tanto ama gostaria que fosse feito para ajudar o próximo? Coloque em prática!

Deixe seu comentário: