Especialistas em “fake news” dizem que não há qualquer evidência de que Lula tenha uma fortuna depositada em Luxemburgo. O boato tem circulado na internet há quase dois anos

Circula na internet a acusação de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva possui uma poupança de US$ 108 milhões em Luxemburgo. Segundo especialistas em “fake news”, trata-se de um boato que existe há quase dois anos, sem qualquer evidência que comprove a sua fonte ou veracidade.

O texto voltou a ganhar força nas últimas semanas, sem citar o meio de comunicação internacional que teria veiculado a informação. Também não há na imprensa internacional menções a contas bancárias em Luxemburgo vinculadas ao líder petista.

Lula é alvo de investigações do MPF (Ministério Público Federal) no Paraná, em São Paulo e no Distrito Federal, mas nenhuma delas trata do suposto dinheiro depositado na Europa. Da mesma forma, a PGR (Procuradoria-Geral da República) desconhece investigações em andamento sobre o tema.

Origem

A versão mais antiga sobre a suposta fortuna de Lula foi publicada em 1º de outubro de 2016 por um blog e republicada em 4 de agosto deste ano por sites, redes sociais e grupos do Facebook como o “Somos Todos Sérgio Moro”, alcançando mais de 10 mil interações. Nenhum dos sites apresentou nenhuma fonte que comprove a veracidade da informação.

Em 2016, o site www.boatos.org, especializado em desmascarar farsas na internet, já havia verificado a suposta informação, também sem encontrar evidências, de que o ex-presidente era dono de uma conta de 108 milhões, nesse caso em reais, em Luxemburgo.

