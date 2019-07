Especialistas falam sobre os cuidados na hora de usar maquiagem, confira

A maquiagem e os cosméticos em geral podem ser responsáveis por desencadear a dermatite de contato. Especialistas ressaltam os dois principais cuidados para evitar uma reação alérgica: o primeiro é se atentar ao prazo de validade do cosmético, porque neste caso, pode acontecer uma contaminação por fungos, o que não é uma reação alérgica. O segundo é com algumas substâncias que estão no produto e que podem causar alergias.

Se ao passar o cosmético ocorrer coceira, vermelhidão na pele e ardência, tire imediatamente o produto da pele com bastante água fria, sabonete e procure um especialista para que ele possa fazer o diagnóstico correto e identificar o agente causador da alergia.

A Dra. Alexandra Sayuri Watanabe, diretora da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI) afirma: “É frequente no consultório casos de crianças com reações alérgicas à maquiagem e ao esmalte, alergênicos muito comuns nos casos de dermatite de contato em crianças. É importante procurar por esmaltes adequados à idade da criança. Mas a indicação é que os pequenos não usem”, orienta.

Watanabe alerta ainda para o uso de esmaltes hipoalergênicos, já que eles não funcionam bem para todos, pois é possível que algum produto que a pessoa não pode usar esteja na fórmula.

Os rótulos desses produtos, que trazem informações confusas, em uma linguagem desconhecida do público leigo, é outro cuidado que deve ser tomado no momento da compra.

Algumas dicas de como se prevenir reações alérgica a cosméticos:

– Use produtos de qualidade certificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa);

– Guarde os cosméticos em lugar fresco e protegido da luz solar;

– Não use produtos que estejam com o prazo de validade vencido;

– Não compartilhe maquiagens com outras pessoas;

– Não use perfumes quando for à praia ou quando se expuser ao sol;

– Se tiver dúvidas sobre um determinado cosmético, peça orientação ao seu alergista, para evitar reações desagradáveis.

Sobre a ASBAI

A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia existe desde 1972. É uma associação sem finalidade lucrativa, de caráter científico, cuja missão é promover a educação médica continuada e a difusão de conhecimentos na área de Alergia e Imunologia, fortalecer o exercício profissional com excelência da especialidade de Alergia e Imunologia nas esferas pública e privada e divulgar para a sociedade a importância da prevenção e tratamento de doenças alérgicas e imunodeficiências. Atualmente, a ASBAI tem representações regionais em 21 estados brasileiros.

