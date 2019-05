Especialistas se reúnem em Porto Alegre para discutir o impacto das inovações nas empresas e na vida das pessoas com entrada gratuita

No próximo dia 30 de maio, especialistas irão se reunir com o objetivo de compartilhar insights e soluções apresentadas no principal festival de inovação e criatividade do mundo, o SXSW (South by Southwest), que ocorreu no mês de março.

Os organizadores acompanharam de perto as novidades em Austin (Texas/EUA), e irão realizar um encontro em Porto Alegre, com o intuito de promover um debate para discutir o impacto das inovações. Outro assunto em destaque é como a China se reinventou e está se transformando no principal polo de inovação para as startups, com planos para se tornar a maior potência mundial até 2030. O evento será gratuito.

O encontro será guiado pelos sócios da Organica, empresa que acelera pessoas e negócios, em parceria com a Fábrica do Futuro. Segundo uma das idealizadoras, Luciane Aquino, especialista em inovação, estratégia de produto e conteúdo digital, é importante promover debates e discussões sobre o futuro. “O SXSW é um evento enriquecedor e queremos compartilhar muito do que vimos em Austin. Nunca antes ouvimos falar tanto em pessoas e como elas devem se adaptar as tecnologias”. As palestras começam a partir das 18h.

SERVIÇO:

O que: Tendências SXSW Porto Alegre – você está pronto para o novo?

Onde: Fábrica do Futuro, R. Câncio Gomes, 609 – Floresta, Porto Alegre – RS

Quando: 30 de maio (quinta-feira)

Horário: 18h às 20h30min (horário de Brasília).

