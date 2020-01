Acontece Especializado em carnes nobres, La Caceria oferece experiências marcantes aos amantes da gastronomia

6 de janeiro de 2020

Restaurante do hotel Casa da Montanha é um dos mais renomados do país, quando o assunto é carne exótica, e integra Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Um restaurante que se propõe a oferecer uma experiência gastronômica para seus clientes tem que saber que o paladar não é o único sentido a ser levado em consideração. Sim, é o mais importante, porém para uma experiência ser marcante e completa, deve incluir também a atmosfera do lugar, o ambiente, as cores, os aromas e a apresentação dos pratos. Um restaurante temático, onde a presença de elementos traduzem sua essência, é fundamental para garantir esse sucesso.

Assim é o La Caceria, restaurante especializado em caças e cortes de carnes nobres, em Gramado. Localizado dentro do Hotel Casa da Montanha desde 1997, o local tem como inspiração o legado da família de seus fundadores, imigrantes italianos, que são fortes conhecedores de espécies exóticas.

Integrante do seleto grupo da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança, o La Caceria é um dos mais renomados restaurantes do Brasil, por isso jantar nele é um verdadeiro convite aos sentidos. A experiência começa já na porta de entrada, quando elegantes garçons caracterizados de caçadores, no estilo inglês, recepcionam os clientes, e seguem no atendimento das mesas. De decoração rústica e iluminação que mistura luz e sombra, o ambiente é ao mesmo tempo aconchegante e intimista.

Mas é no menu que os clientes encontram as maiores surpresas. Pratos feitos com carne de javali, faisão, perdiz, jacaré, paca, codorna e cordeiro são os grandes protagonistas do cardápio, que tem mais de 20 opções, incluindo receitas tradicionais como peixes, massas e risotos.

Procedência e técnicas de preparo das carnes servidas

De acordo com o Gerente de Alimentos e Bebidas do La Caceria, Rafael Kuhn, todas as carnes servidas no restaurante provêm de cativeiros e frigoríficos credenciados de vários lugares do Brasil. “O jacaré, por exemplo, é do Pantanal. Importante dizer que algumas carnes, como a de perdiz, é de um criador que produz apenas para o La Caceria”, ressalta.

Sobre as técnicas de preparo, que fazem com que as carnes servidas no La Caceria sejam reconhecidas pela alta qualidade e sabor especial, o gerente não “esconde o ouro” e conta como chega a esse resultado que tanto agrada. “As carnes exóticas, mesmo sendo criadas em cativeiro, ainda preservam o sabor acentuado e silvestre, por isso são usadas marinadas antes do preparo. Em geral, usamos vinho branco, legumes, temperos, suco de laranja, sal e pimenta. Outro ponto importante nos nossos pratos é o molho, que é feito da própria carne. Não usamos molhos prontos, como é de costume em outros restaurantes. Então, para proporcionarmos uma experiência incrível aos nossos clientes, precisamos da combinação de todos esses processos, além, claro, da habilidade de nossos cozinheiros, que trabalham há anos no restaurante.”

