Espécie rara de uma baleia é encontrada após quatro anos sumida

Uma baleia orca albina, espécie considerada rara por cientistas, foi encontrada nadando após quatro anos sem ser vista. O mamífero marinho, batizado de “Iceberg”, foi fotografado pelo pesquisador americano Erich Hoyt, que faz um trabalho com animais da espécie.

De acordo com especialistas, apenas uma em cada 10 mil baleias orcas são completamente brancas – neste caso, albinas. Por isso, cientistas sempre quiseram acompanhar o crescimento de Icerberg, um macho visto pela primeira vez quando tinha 16 anos, em 2010. Em 2012, o animal desapareceu e pesquisadores temiam que ele pudesse ter morrido. Por isso, ficaram felizes com o reencontro, que aconteceu perto das Ilhas Curilas, que formam um arquipélago vulcânico no extremo oriental da Rússia.

Os cientistas pretendem agora ficar de olho na baleia e saber como ela tem sobrevivido todo esse tempo. “Queremos descobrir mais sobe Iceberg. Queremos saber como ele conseguiu sobreviver como uma baleia albina”, disse Hoyt.

Comentários