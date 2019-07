Especulado como possível saída, Everton é liberado de treino no Grêmio

*Valéria Possamai

O atacante Everton foi a ausência na atividade desta tarde no CT Luiz Carvalho. Na preparação para encarar o Libertad, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o jogador foi liberado para resolver assuntos pessoais. O que gera expectativa envolvendo uma possível saída.

No campo, o técnico Renato Portaluppi comandou um trabalho de ataque contra defesa, com foco nas finalizações. Enquanto ocorria o treino com bola, Michel, que se recupera de um problema no joelho, seguia realizando atividades de recuperação física. Romulo e Galhardo também não foram a campo.

🇧🇼#Grêmio | Michel segue fazendo trabalhos de recuperação física. Volante já treina no campo, mas ainda não faz atividades com bola. @rdgrenal pic.twitter.com/8bclhXf04l — Filipe Kunrath (@FilipeKunrath) July 22, 2019

Após o clássico Grenal, aumentaram as dúvidas quanto a formação do ataque. Com o gol marcado no estádio Beira-Rio, Luan acirra a disputa pela titularidade no ataque com André.

Nesta terça-feira, o elenco fará nova atividade, desta vez, com portões fechados.

Para quinta-feira, no jogo de ida das oitavas da Libertadores, na Arena, o provável Grêmio tem: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre, Everton; André (Luan).

