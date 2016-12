Espelho Belga, o melhor do mundo, agora é oferecido pela Alumiglass

A Alumiglass, empresa de acessórios para móveis planejados, traz mais uma grande novidade para o mercado brasileiro. A empresa de Caxias do Sul (RS) está trabalhando com o legítimo e tradicional espelho de qualidade Belga Glaverbel, reconhecido por vidraceiros, arquitetos, decoradores e consumidores como o melhor espelho do mundo. É produzido a partir de um processo eco amigável, livre de chumbo e cobre, e possui incomparável resistência à corrosão, manchas e produtos de limpeza.

“A Bélgica possui larga tradição na produção de vidros e espelhos e conta com as melhores matérias primas disponíveis”, afirma Marcelo Andreis, Diretor de Marketing e Desenvolvimento da Alumiglass. Essa linha de espelho está de acordo com a política da empresa gaúcha de proteção ambiental e respeito com a natureza. O produto belga é totalmente livre de cobre e com chumbo reduzido significativamente, com um valor menor a 0,02%, o que pode-se dizer que é livre do elemento químico. “Um processo de produção eco amigável é a garantia de um futuro melhor para esta geração e para as gerações futuras. O cobre e o chumbo são utilizados, em geral, na produção de espelhos e geralmente seus resíduos são descartados após o processo de produção”, conclui Andreis. As linhas de vidros com alta tecnologia e qualidade do fabricante são retratadas em importantes marcas ao redor do mundo como as consagradas Apple, BMW e Mercedes-Benz.

Dentro da ideia de conscientização ambiental, a Alumiglass já possui o Projeto Eco, que tem por objetivo estimular que as cantoneiras plásticas que fazem parte da embalagem dos produtos sejam devolvidas e não descartadas no meio ambiente. Desde 2012, a empresa assumiu, também, um compromisso importante na preservação da natureza ao conquistar o Selo da Nanotecnologia Européia, certificado dado aos produtos produzidos com materiais menos poluentes.

